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Путин поручил восстановить занятость населения до уровня 2019 года

А также оказывать адресную помощь тем, кто лишился заработка во время пандемии коронавируса.

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Фото © Михаил Климентьев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил восстановить занятость населения России до уровня, который был в конце 2019 года. Такую задачу президент поставил на совещании по развитию экономики.

К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чём я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения, — отметил Путин.

Президент добавил, что проблема безработицы в стране серьёзная, "несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике". Уровень безработицы превышает сейчас 6%.

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Как пояснили в кабмине, это ещё одна из мер поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.

Президент поручил и дальше адресно поддерживать людей, которые оказались в сложном положении и ещё остаются без работы. Глава государства ждёт предложений от правительства по поводу такой помощи уже сегодня.

Ранее Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране.

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