Путин поручил восстановить занятость населения до уровня 2019 года

Президент РФ Владимир Путин поручил восстановить занятость населения России до уровня, который был в конце 2019 года. Такую задачу президент поставил на совещании по развитию экономики.

— К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чём я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения, — отметил Путин.

Президент добавил, что проблема безработицы в стране серьёзная, "несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике". Уровень безработицы превышает сейчас 6%.

Президент поручил и дальше адресно поддерживать людей, которые оказались в сложном положении и ещё остаются без работы. Глава государства ждёт предложений от правительства по поводу такой помощи уже сегодня.