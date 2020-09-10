Путин поручил восстановить занятость населения до уровня 2019 года

Президент РФ Владимир Путин поручил восстановить занятость населения России до уровня, который был в конце 2019 года. Такую задачу президент поставил на совещании по развитию экономики.
— К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чём я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения, — отметил Путин.
Президент добавил, что проблема безработицы в стране серьёзная, "несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике". Уровень безработицы превышает сейчас 6%.
По три тысячи на ребёнка. Правительство утвердило доплату к пособию по безработицеКак пояснили в кабмине, это ещё одна из мер поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.
Президент поручил и дальше адресно поддерживать людей, которые оказались в сложном положении и ещё остаются без работы. Глава государства ждёт предложений от правительства по поводу такой помощи уже сегодня.
Ранее Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране.