Путин призвал продолжать адресную поддержку россиян

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал и дальше оказывать адресную помощь гражданам, оставшимся без работы. Он напомнил, что в период пандемии власти страны приняли беспрецедентные меры для поддержки людей: повысили максимальные пособия по безработице, ввели выплаты на детей.

— Но ситуация на рынке труда останется напряжённой. Нужно и дальше адресно людей поддержать, которые оказались в сложном положении и не нашли работу. Жду предложений, как в дальнейшем будет оказываться эта помощь, — отметил глава государства.