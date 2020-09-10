Путин призвал продолжать адресную поддержку россиян

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал и дальше оказывать адресную помощь гражданам, оставшимся без работы. Он напомнил, что в период пандемии власти страны приняли беспрецедентные меры для поддержки людей: повысили максимальные пособия по безработице, ввели выплаты на детей.
— Но ситуация на рынке труда останется напряжённой. Нужно и дальше адресно людей поддержать, которые оказались в сложном положении и не нашли работу. Жду предложений, как в дальнейшем будет оказываться эта помощь, — отметил глава государства.
Путин — об экономическом кризисе: Самый острый этап позадиПо словам главы государства, с июня в стране началось восстановление экономики.
При этом накануне стало известно, что в сентябре безработные граждане получат дополнительные выплаты на детей — по три тысячи рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребёнка. По оценкам правительства, на эти цели бюджетом будет выделено 8,5 миллиарда рублей.