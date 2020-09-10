Путин — об экономическом кризисе: Самый острый этап позади

Самый острый этап экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, позади. Об этом сегодня в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

— Сегодня специалисты говорят, что самый острый этап позади. <...> Конечно, восстановление деловой активности идёт неравномерно, предстоит много сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что начиная с июня в стране возобновился рост покупательской способности экономики, в чём важную роль сыграли продуманные меры поддержки предприятий и трудовых коллективов. При этом Путин уточнил, что в регионах уровень безработицы достаточно высокий и превышает 6% экономически активного населения. Такие показатели, по словам главы государства, в последний раз наблюдались в марте 2012 года.