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Путин — об экономическом кризисе: Самый острый этап позади

По словам главы государства, с июня в стране началось восстановление экономики.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Самый острый этап экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, позади. Об этом сегодня в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня специалисты говорят, что самый острый этап позади. <...> Конечно, восстановление деловой активности идёт неравномерно, предстоит много сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, — подчеркнул Путин.

Путин поручил обеспечить доступность упрощённой процедуры банкротства

Министр экономического развития рассказал, что услугой уже воспользовалось несколько десятков граждан.

Президент отметил, что начиная с июня в стране возобновился рост покупательской способности экономики, в чём важную роль сыграли продуманные меры поддержки предприятий и трудовых коллективов. При этом Путин уточнил, что в регионах уровень безработицы достаточно высокий и превышает 6% экономически активного населения. Такие показатели, по словам главы государства, в последний раз наблюдались в марте 2012 года.

Также в ходе совещания Владимир Путин поручил восстановить уровень занятости населения до показателей 2019 года и продолжать адресную поддержку россиян.

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