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Путин поручил обеспечить доступность упрощённой процедуры банкротства

Министр экономического развития рассказал, что услугой уже воспользовалось несколько десятков граждан.

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Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову обеспечить доступность упрощённой процедуры банкротства для тех добросовестных и добропорядочных граждан, которые переоценили свои силы. Как отметил глава государства в ходе совещания с правительством, такие люди должны достойно выйти из тяжёлой жизненной ситуации, в которой оказались.

Нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта и посмотреть, как работает всё это на практике. При необходимости, может, внести какие-то коррективы. Я вас прошу и ваше ведомство этим заняться, — сказал Владимир Путин.

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что уже несколько десятков граждан обратились с соответствующим заявлением. Данная услуга, как пояснил министр, для граждан бесплатна, но воспользоваться ей можно будет только раз в десять лет.

Новый механизм позволяет списать долги граждан. Когда кредиторы в суд обратились, а у людей нет никакого имущества. Люди могут списать долг, если этот долг от 50 до 500 тысяч рублей. Как работает механизм? Надо обратиться в МФЦ и написать заявление, указав всех без исключения кредиторов, — пояснил министр.

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