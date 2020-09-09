Четыре вице-премьера стали наставниками "Лидеров России"

Четыре заместителя председателя Правительства РФ по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина стали наставниками конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

— Вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса "Лидеры России", который завершился 7 сентября на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, — рассказали в пресс-службе организации.