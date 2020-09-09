Четыре вице-премьера стали наставниками "Лидеров России"

Четыре заместителя председателя Правительства РФ по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина стали наставниками конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".
— Вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса "Лидеры России", который завершился 7 сентября на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, — рассказали в пресс-службе организации.
"Видим реальные успехи". Общественник оценил конкурс "Лидеры России"Эксперт отметил, что имидж соревнования и его участников на высоком уровне.
Напомним, суперфинал "Лидеров России — 2020" прошёл 7 сентября. Победителями конкурса стали 106 человек, а всего в заключительном этапе приняли участие 300 управленцев. Среди наставников "Лидеров России" около ста человек, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших отечественных компаний.