Путин призвал создавать инфраструктуру для туризма в "диких местах"

Президент РФ Владимир Путин призвал создавать в России туристическую инфраструктуру в "диких местах". Об этом глава государства сказал в ходе совещания с правительством.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в стране заметна тенденция к восстановлению турпотока. Он добавил, что деньги от программы поддержки туризма (15 миллиардов) ещё остались. К правительству есть запрос о том, чтобы их можно было использовать в этом и будущем году, направив на помощь россиянам во внутренних путешествиях. Глава государства поддержал такую идею.

— Вы сказали, что туризм связан со здоровым образом жизни. Надеюсь, что так оно и есть. Но для того, чтобы это было действительно всегда так, нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места, где есть природа, чтобы это было комфортно, надёжно, безопасно и чтобы там было, чем заниматься, — сказал президент.

Чернышенко также выступил с предложением о продлении программы туристического кешбэка на новогодние каникулы.