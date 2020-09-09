Под Новгородом пожарный застрелил родственников, которые сдавали его измены жене

В Новгородской области пожарный расстрелял двоюродную сестру и её мужа за то, что те рассказывали его супруге о визитах другой девушки. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.
Эта история произошла несколько дней назад. Как стало известно Лайфу, 51-летний Игорь, работавший в пожарной части, несмотря на то что давно находится в браке, живёт один. Его супруга Светлана осталась в Санкт-Петербурге и живёт в квартире родителей, поскольку переезжать в деревню и заниматься хозяйством не хочет. У мужчины же с родителями жены всегда были натянутые отношения, поэтому находиться в их квартире он больше не желал.
Виделись супруги редко. В основном встречи эти происходили, когда Игоря нужно было выводить из запоя. В такие дни Светлана приезжала в деревню, приводила мужа в чувство, кодировала и уезжала обратно. В последний раз необходимость в такой процедуре была три года назад. Тем не менее Светлана старалась контролировать супруга, поэтому просила его родственников, живущих по соседству, приглядывать за ним.
В Москве пьяный водитель покончил с собой, когда его остановил патрульВ машине он вёз ружьё, все документы на которое были на месте.
За то время, когда супруги жили отдельно, мужчина познакомился с девушкой. Игорь всячески помогал ей, ухаживал, дарил подарки. Узнала об этом и жена Игоря. После очередного визита возлюбленной Светлана закатила мужу скандал, из-за чего тот сорвался и напился. На эмоциях мужчина взял гладкоствольное ружьё и вломился в дом к соседям, где застрелил сперва 70-летнюю двоюродную сестру, а затем и её супруга. Сразу после убийства Игорь позвонил Светлане и во всём сознался. Наутро за ним приехала полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пенсионер застрелил двух своих родственников из-за разногласий в вопросах раздела имущества. После преступления он покончил жизнь самоубийством.