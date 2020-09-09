Под Новгородом пожарный застрелил родственников, которые сдавали его измены жене

В Новгородской области пожарный расстрелял двоюродную сестру и её мужа за то, что те рассказывали его супруге о визитах другой девушки. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.

Эта история произошла несколько дней назад. Как стало известно Лайфу, 51-летний Игорь, работавший в пожарной части, несмотря на то что давно находится в браке, живёт один. Его супруга Светлана осталась в Санкт-Петербурге и живёт в квартире родителей, поскольку переезжать в деревню и заниматься хозяйством не хочет. У мужчины же с родителями жены всегда были натянутые отношения, поэтому находиться в их квартире он больше не желал.

Виделись супруги редко. В основном встречи эти происходили, когда Игоря нужно было выводить из запоя. В такие дни Светлана приезжала в деревню, приводила мужа в чувство, кодировала и уезжала обратно. В последний раз необходимость в такой процедуре была три года назад. Тем не менее Светлана старалась контролировать супруга, поэтому просила его родственников, живущих по соседству, приглядывать за ним.

За то время, когда супруги жили отдельно, мужчина познакомился с девушкой. Игорь всячески помогал ей, ухаживал, дарил подарки. Узнала об этом и жена Игоря. После очередного визита возлюбленной Светлана закатила мужу скандал, из-за чего тот сорвался и напился. На эмоциях мужчина взял гладкоствольное ружьё и вломился в дом к соседям, где застрелил сперва 70-летнюю двоюродную сестру, а затем и её супруга. Сразу после убийства Игорь позвонил Светлане и во всём сознался. Наутро за ним приехала полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пенсионер застрелил двух своих родственников из-за разногласий в вопросах раздела имущества. После преступления он покончил жизнь самоубийством.