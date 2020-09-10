"Мы все боимся высоты". Приморский экстремал рассказал Лайфу, зачем гулял над штормящим морем

В Сети набирает популярность захватывающее видео из бухты Валентин в Приморье, где экстремал устроил прогулку по стропам над штормящим морем. Лайф пообщался с героем ролика Дмитрием.

— Хождение по стропе между скал называется "хайлайн" (высокая линия — англ. — Прим. ред.). Мы тоже боимся высоты все. Кто-то — меньше, кто-то — больше. Кто-то борется с этим страхом, кто-то — нет. У нас и новички ходят по стропе с верхней страховкой под руководством инструкторов, — рассказал Лайфу Дмитрий.

По словам экстремала, в мире очень много фестивалей хайлайна, поскольку этот вид спорта набирает популярность за свою недоступность и сложность. Кроме того, это страшно и дорого. При этом Дмитрий подчеркнул, что если делать всё правильно, грамотно и чётко, то этот вид спорта намного безопаснее того же скалолазания.

— По скале лезешь, там у тебя есть опора, хотя бы скалы, а тут, когда ты по стропе идёшь, у тебя только маленькая ленточка. Просто находишься посреди какого-то пространства, такого безопорного. Такое ощущение, что ты в постоянном полёте, но при этом тебе ещё нужно как-то балансировать, пытаться там делать эти шаги. Поначалу было очень страшно и как-то прям необычно, — рассказал Дмитрий.

А накануне Лайф рассказывал про другого "экстремала", который решил проехать на крыше арендованного автомобиля, но не удержался и упал на асфальт прямо на ходу.