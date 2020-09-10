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В ДНР обвинили Киев в срыве совместной инспекции украинских позиций в Донбассе

Непосредственно перед началом инспекции украинская сторона выдвинула заведомо невыполнимые требования.

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Украинские военные. Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Совместная инспекция позиций украинских военных в районе населённого пункта Шумы в Донбассе не состоялась. В срыве процесса власти Донецкой Народной Республики (ДНР) обвинили Киев. Как сообщили журналистам в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), несмотря на договорённости перед стартом патрулирования при участии ОБСЕ, украинские военные выдвинули новые и невозможные требования.

Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР, — отметил представитель ДНР в СЦКК.

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Уведомление о решении будет направлено в трёхстороннюю контактную группу по Донбассу.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине сообщили о первом погибшем военном в Донбассе после введения режима перемирия.

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