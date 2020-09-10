В ДНР обвинили Киев в срыве совместной инспекции украинских позиций в Донбассе

Совместная инспекция позиций украинских военных в районе населённого пункта Шумы в Донбассе не состоялась. В срыве процесса власти Донецкой Народной Республики (ДНР) обвинили Киев. Как сообщили журналистам в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), несмотря на договорённости перед стартом патрулирования при участии ОБСЕ, украинские военные выдвинули новые и невозможные требования.

— Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР, — отметил представитель ДНР в СЦКК.