Стало известно, сколько машин в России покупают под такси

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в рамках проведения круглого стола "Рынок такси в цифровой экономике" заявил, что до 20 процентов новых автомобилей в России приобретаются для работы в такси. Шохин отметил, что в такси сейчас занято несколько миллионов человек, дальнейший рост этого вида транспорта позволит увеличить число новых рабочих мест. Одновременно с этим бурное развитие такси серьёзно влияет на автомобильную промышленность.

По его словам, новый законопроект должен способствовать цифровизации транспортной сферы, а также функционированию устойчивого и безопасного рынка перевозок пассажиров и груза легковым такси на территории России, что позволит ещё больше усилить позитивное влияние такси на другие сферы экономики.