Стало известно о состоянии первых привитых от CoViD-19 москвичей

Первые 13 жителей Москвы, получивших 9 сентября прививку от нового типа коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Сегодня [10 сентября] с утра их уже всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, — сообщила заместитель мэра в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Раковой, у одного из участников исследования температура 37,2 градуса. Ещё у некоторых привитых немного болит рука, а у других появилась небольшая головная боль. Она пояснила, что такие недомогания являются нормой при любой вакцинации. Вице-мэр отметила, что за состоянием участников исследования будут наблюдать в течение полугода.
Ракова также рассказала, что уже сделала прививку от коронавирусной инфекции. По её словам, первые полдня после вакцинации у неё была небольшая температура — 37,2 — и немного болела спина. Сейчас заммэра чувствует себя хорошо.
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Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.