Стало известно о состоянии первых привитых от CoViD-19 москвичей

Первые 13 жителей Москвы, получивших 9 сентября прививку от нового типа коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня [10 сентября] с утра их уже всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, — сообщила заместитель мэра в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Раковой, у одного из участников исследования температура 37,2 градуса. Ещё у некоторых привитых немного болит рука, а у других появилась небольшая головная боль. Она пояснила, что такие недомогания являются нормой при любой вакцинации. Вице-мэр отметила, что за состоянием участников исследования будут наблюдать в течение полугода.