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"Его не стоит недооценивать!" Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына

Сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем северокорейского лидера участились из-за его редких выходов в свет.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: © Twitter / The White House‏

Лидер КНДР Ким Чен Ын абсолютно здоров, несмотря на утверждения ряда СМИ об обратном. О состоянии северокорейского лидера рассказал президент США Дональд Трамп.

Ким Чен Ын находится в добром здравии. Его никогда не стоит недооценивать! — написал глава Белого дома в "Твиттере".

СМИ: Трамп гордится, что Ким Чен Ын обращался к нему "ваше превосходительство"

По словам главы Белого дома, политический партнёр считает его "выдающимся государственным деятелем".

В последние несколько месяцев в СМИ начали появляться сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких выходов в свет. В августе журналисты даже предположили, что Ким Чен Ын продолжительное время находится в коме. 6 сентября "находящийся при смерти" северокорейский лидер совершил рабочую поездку. Теории о его болезни были разгромлены.

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