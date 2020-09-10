"Его не стоит недооценивать!" Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына

— Ким Чен Ын находится в добром здравии. Его никогда не стоит недооценивать! — написал глава Белого дома в "Твиттере" .

СМИ: Трамп гордится, что Ким Чен Ын обращался к нему "ваше превосходительство" По словам главы Белого дома, политический партнёр считает его "выдающимся государственным деятелем".

В последние несколько месяцев в СМИ начали появляться сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких выходов в свет. В августе журналисты даже предположили, что Ким Чен Ын продолжительное время находится в коме. 6 сентября "находящийся при смерти" северокорейский лидер совершил рабочую поездку. Теории о его болезни были разгромлены.