Блогер Гасанов вернулся за руль и опять встретил "недопонимание" ГИБДД — видео

Блогер Гасанов похвастался на видео, как поздравляет маму, подарив ей сумку, набитую деньгами 25-летний Гусейн Гасанов родом из Санкт-Петербурга, он известен не только юмористическими роликами, но и тем, что периодически разыгрывает дорогие подарки в соцсетях, где демонстрирует красивую жизнь.