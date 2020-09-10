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Блогер Гасанов вернулся за руль и опять встретил "недопонимание" ГИБДД — видео

Колонну из люксовых машин полиция остановила на Кутузовском проспекте.

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Видео © LIFE

Популярный видеоблогер Гусейн Гасанов вновь попал в поле зрения госавтоинспекторов. На этот раз его с друзьями остановили на Кутузовском проспекте в Москве. Они ехали на нескольких люксовых машинах, в том числе "гелендвагенах".

Примечательно, что "звезда" YouTube только вчера смог легально сесть за руль. Ранее его на три месяца лишали водительских прав за езду с откидными номерами.

Блогер Гасанов похвастался на видео, как поздравляет маму, подарив ей сумку, набитую деньгами

25-летний Гусейн Гасанов родом из Санкт-Петербурга, он известен не только юмористическими роликами, но и тем, что периодически разыгрывает дорогие подарки в соцсетях, где демонстрирует красивую жизнь.

Почему задержали блогера, пока не известно. Сам он не потрудился объяснить причины такого "недопонимания" с госавтоинспекторами.

В прошлом году Гасанов разыграл красный "гелендваген" в "Инстаграме". Победила украинка.

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