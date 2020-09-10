В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ

— Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остаётся, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше, — сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".