В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ

В Москве отменят обязательный карантин для больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остаётся, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше, — сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
Теперь такой пациент будет лечиться по алгоритмам, созданным именно для ОРВИ или гриппа, без карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней.
Собянин рассказал о появлении у москвичей естественного иммунитета к коронавирусуПо оценке мэра, пик пандемии в столице прошёл в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы.
За прошедшие сутки после прохождения лечения в Москве выздоровело ещё 1434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274.