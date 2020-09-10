У экс-главы Марий Эл изъяли 374 миллиона по делу о взятках

Ульяновский суд в полном объёме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, который является фигурантом уголовного дела по взяточничеству. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, государство получило имущество, транспортные средства и денежные средства бывшего чиновника и его подельников.

— Ленинским районным судом г. Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков. Общая сумма обращённых в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей, — отметил Иванов.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении Леонида Маркелова по обвинению во взяточничестве ещё рассматривается по существу Нижегородским районным судом.