В Росздравнадзоре заявили, что лишь экспресс-тестов для выявления ВИЧ недостаточно

Росздравнадзор выпустил предостережение о том, что результатов экспресс-тестов на ВИЧ может быть недостаточно для выявления инфекции. В ведомстве отмечают, что нужны более глубокие исследования.

Предостережение от ведомства стало результатом проверки после фильма "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" журналиста Юрия Дудя. Там он и демонстрировал экспресс-тесты.

— Каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови, — сказано на сайте ведомства.

Проводиться оно должно стандартными методами: ИФА-тестирование, иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА), а также иммуноблоттинг (ИБ).