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В Росздравнадзоре заявили, что лишь экспресс-тестов для выявления ВИЧ недостаточно

Нужно проводить ещё ряд исследований.

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Фото © Карпухин Сергей / ТАСС

Росздравнадзор выпустил предостережение о том, что результатов экспресс-тестов на ВИЧ может быть недостаточно для выявления инфекции. В ведомстве отмечают, что нужны более глубокие исследования.

Предостережение от ведомства стало результатом проверки после фильма "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" журналиста Юрия Дудя. Там он и демонстрировал экспресс-тесты.

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Он отметил, что в целом ситуация "выправляется".

Каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови, — сказано на сайте ведомства.

Проводиться оно должно стандартными методами: ИФА-тестирование, иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА), а также иммуноблоттинг (ИБ).

Ранее жительница Калифорнии 66-летняя Лорин Уилленберг стала первым человеком в мире, организм которого смог самостоятельно справиться с ВИЧ, хотя страшный диагноз был поставлен ещё в начале 90-х годов.

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