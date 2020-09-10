В Росздравнадзоре заявили, что лишь экспресс-тестов для выявления ВИЧ недостаточно

Росздравнадзор выпустил предостережение о том, что результатов экспресс-тестов на ВИЧ может быть недостаточно для выявления инфекции. В ведомстве отмечают, что нужны более глубокие исследования.
Предостережение от ведомства стало результатом проверки после фильма "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" журналиста Юрия Дудя. Там он и демонстрировал экспресс-тесты.
"Если соблюдать меры, всё будет в порядке". Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧОн отметил, что в целом ситуация "выправляется".
— Каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови, — сказано на сайте ведомства.
Проводиться оно должно стандартными методами: ИФА-тестирование, иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА), а также иммуноблоттинг (ИБ).
Ранее жительница Калифорнии 66-летняя Лорин Уилленберг стала первым человеком в мире, организм которого смог самостоятельно справиться с ВИЧ, хотя страшный диагноз был поставлен ещё в начале 90-х годов.