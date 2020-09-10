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США анонсировали более 40 испытаний гиперзвукового оружия

Пентагон намерен в течение этого времени передать новейшее вооружение в войска.

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Фото © Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

США планируют провести в ближайшие четыре года более сорока испытаний гиперзвуковых вооружений с прицелом на их окончательную доводку. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны страны Дэвид Норквист.

В течение следующих четырёх лет мы проведём более 40 лётных испытаний, чтобы разработать семейство гиперзвуковых вооружений и передать его нашим боевым частям, — заявил замглавы Пентагона на интернет-конференции, организованной еженедельником Defense News.

Он также заявил о намерении активизировать создание ранее запрещённых по ДРСМД ракет средней и меньшей дальности. По его словам, после выхода из соглашения Пентагон начал демонстрировать быстрый прогресс в направлении развёртывания ракет наземного базирования.

Пентагон заявил об успешном испытании прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты

Американское оборонное ведомство также рассматривает разработку планирующих гиперзвуковых блоков с разгонными ускорителями.

Ранее американские военные едва не отправили гиперзвуковую ракету в свободный полёт.

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