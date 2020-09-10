Американские истребители F-35A решили замаскировать под российские Су-57

В Сети появились чертежи возможной раскраски устаревающих версий американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Выглядят военные самолёты так же, как российские Су-57.

Полюбоваться на концепт-арт можно на странице Sean Hampton Aviation Art в Facebook. Как пояснил её создатель — ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон, новый дизайн для авиации ему заказали военные.

На картинках для ВВС США F-35, замаскированные под российские Су-57 в разной раскраске фюзеляжа. Предполагается, что подобный "макияж" получат самолёты 65-й эскадрильи "Агрессоры", которые будут использовать для имитации самолётов условного противника, то есть России.