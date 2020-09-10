Россия решила открыть границу с Южной Осетией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории страны. На совещании было принято решение об открытии сухопутной границы с Южной Осетией.
— По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы РФ с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни, — сообщила пресс-служба оперштаба.
В Кремле оценили возможность открытия границПредставитель Кремля напомнил, что во многих странах где-то в большей, а где-то в меньшей степени продолжается рост заболеваемости CoViD-19.
Ранее сообщалось, что Россия и Южная Осетия согласовывают условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Въезд могут открыть до 15 сентября, если стороны придут к согласию раньше.