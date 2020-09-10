В Саратовской области женщина с коронавирусом умерла после родов

В Саратовской области женщина с коронавирусом скончалась через несколько дней после родов. По словам врачей, из-за инфекции у неё нарастала тяжёлая стресс-реакция организма, так называемая полиорганная недостаточность, что привело к её смерти. Об этом сообщил заместитель главы регионального Минздрава Станислав Шувалов.

— С ребёнком всё благополучно, но, к сожалению, полиорганная недостаточность прогрессировала. Пациентку сначала перевели на ИВЛ, потом на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), но, к сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось, — рассказал он в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации в области.

У женщины на фоне коронавируса во время беременности развились серьёзные осложнения, в связи с чем роды проходили на седьмом месяце. У малыша также диагностировали коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно.