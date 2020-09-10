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В Саратовской области женщина с коронавирусом умерла после родов

Ребёнок выжил, но у него также диагностировали CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Саратовской области женщина с коронавирусом скончалась через несколько дней после родов. По словам врачей, из-за инфекции у неё нарастала тяжёлая стресс-реакция организма, так называемая полиорганная недостаточность, что привело к её смерти. Об этом сообщил заместитель главы регионального Минздрава Станислав Шувалов.

С ребёнком всё благополучно, но, к сожалению, полиорганная недостаточность прогрессировала. Пациентку сначала перевели на ИВЛ, потом на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), но, к сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось, — рассказал он в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации в области.

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Доказательств возможности повторного инфицирования пока нет.

У женщины на фоне коронавируса во время беременности развились серьёзные осложнения, в связи с чем роды проходили на седьмом месяце. У малыша также диагностировали коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно.

Накануне Лайф рассказывал, что в Австралии 43-летний мужчина-трансгендер после смены пола сохранил способность к беременности и родил ребёнка, несмотря на то что был заражён коронавирусом.

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