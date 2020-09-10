Суперпредложения. Какие продукты на этой неделе можно выгодно купить в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

Лайф составил рейтинг самых выгодных акций в супермаркетах на этой неделе.

Сладости в "Пятёрочке" — скидки до 54%

Лето кончилось, а значит, и диеты хотя бы на какое-то время можно отложить и побаловать себя сладким. До 14 сентября в "Пятёрочке" — 50-процентная скидка на шоколад Alpen Gold, 54-процентная — на шоколад "Россия — щедрая душа" и 45-процентная — на "Бабаевский”.

Кроме того, со скидкой в 36% можно купить коробку конфет "Вдохновение". Акции распространяются и на печенье. Например, "Belvita Утренние" продаются всего за 159 рублей вместо 219.

Любители конфет могут полакомиться "Алёнкой" или "Мишкой на севере" со скидками более чем в 40%.

Колбасы в "Магните" — скидки до 50%

Компания "Черкизово" запустила акции сразу на пять товаров в "Магните": колбасы "Сальчичон", "Бородинская" и "Краковская", нарезка сырокопчёной колбасы "Фламенко" сейчас стоят в два раза дешевле. А на "Новомосковскую" колбасу действует акция — 28-процентная скидка.

В половину дешевле можно приобрести "Докторскую" и "Любительскую" колбасы, а также сардельки с говядиной. Скидка в 32% предоставлена на молочные сосиски, а 35% — на печёночный паштет. На 37% временно подешевели сосиски бренда "Ядрёна копоть", на 27% — колбаса "Семейные секреты”.

Сыры и молочные продукты в "Дикси" — скидки до 43%

Гурманам нужно заглянуть в "Дикси" до 13 сентября. Там хорошие скидки на большое количество сыров. Например, плавленный сыр "Президент" сейчас дешевле на 43%, моцарелла для бутербродов выгоднее на 35%, а сыр бри — на 34%. Скидка на брынзу — 17%.

На соседней полке можно сэкономить на молочных продуктах. Творог "Крестьянская благода" продаётся на 41% дешевле, сливки "Большая кружка" — на 39%, а молоко "Кубанский молочник" сейчас стоит 85 рублей вместо 110.

Для любителей растительного молока также есть выгодное предложение: овсяное "Немолоко" дешевле на 30%.

Свежее мясо и полуфабрикаты — скидки до 40%

Охлаждённая тушка утки стоит 219 рублей за килограмм, на прошлой неделе эта цена была выше на 37%. Говяжий гуляш выгоднее на 40%, домашний фарш из говядины и свинины — на 28%, а куриный фарш — на 21%.

Куриные наггетсы стоят 89 рублей вместо 120, смесь овощей — 65 рублей вместо 96. Упаковка чевапчичей сейчас на 28% выгоднее, а свиная грудинка на рёбрах — на 33%.

Консервы в "Магните": скидки — до 33%

Скумбрия в масле и сайра копчёная в консервах выгоднее до 15 сентября на 31%. Скидки действуют и на солёные помидоры и огурцы — около 20% на каждый продукт. На 20% и 25% сейчас дешевле консервированные патиссоны и оливки.

Консервированная гречневая каша с говядиной на этой неделе стоит 30 рублей вместо 35, а скумбрия с овощным гарниром в томатном соусе — 70 рублей вместо 86.