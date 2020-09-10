СКР создаст подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

В Следственном комитете России в скором времени появится новое структурное подразделение, которое будет заниматься исключительно расследованием преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Соответствующее распоряжение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.
— Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В СКР добавили, что также в ведении подразделения будет расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, которым не была дана правовая оценка.
— Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны, — отметили в СК.
"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"Мужчина поместил его на ресурс под видом анкеты ветерана Великой Отечественной.
Как сообщал Лайф, из-за пандемии коронавируса в текущем году акция памяти "Бессмертный полк" проводилась в онлайн-формате, в ней приняло участие более трёх миллионов человек. Однако в день проведения акции несколько человек загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.