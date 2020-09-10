СКР создаст подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

В Следственном комитете России в скором времени появится новое структурное подразделение, которое будет заниматься исключительно расследованием преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Соответствующее распоряжение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

— Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В СКР добавили, что также в ведении подразделения будет расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, которым не была дана правовая оценка.

— Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны, — отметили в СК.