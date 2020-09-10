В Башкирии закончилась история с водителем, который "жил три недели" у рухнувшей с обрыва фуры

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Из оврага около трассы "Тёщин язык" в Башкирии вытащили разбитую фуру, которая пролежала на дне пропасти три недели после ДТП. Местные СМИ сообщали, что всё это время дальнобойщик жил в лесу рядом с большегрузом, опасаясь мародёров. В мэрии Белорецкого района рассказали, что было не совсем так.

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— Виновник ДТП проживает в ближайшем к месту аварии селе Инзер у владельца пилорамы. Помогает ему в работе. На место они решили направить человека, чтобы присматривал за грузовиком. Когда сразу после аварии машина была без надзора, с неё сняли печку, забрали инструмент, — объяснили в администрации.

В мэрии подчеркнули, что временного сторожа без еды никто не оставлял, ему каждый день отвозили всё необходимое. Там также рассказали, что фура оказалась на дне обрыва 21 августа. Из-за неисправности тормозной системы водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковым "опелем", фура съехала в пропасть. Мужчина не пострадал.