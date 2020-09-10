В США подготовили новый законопроект о санкциях против России

Группа членов сената США от Демократической партии разработала новый законопроект с требованием ввести санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба одного из соавторов документа — сенатора Роберта Менендеса.

Новые ограничительные меры парламентарии призывают ввести в связи со слухами о финансировании Россией террористической группировки "Талибан"* в Афганистане за нападения на американских солдат.

Помпео заявил, что Россия заплатит "огромную цену", если подтвердятся слухи о финансировании талибов Ранее разведка США признала данную информацию фейком. Об отсутствии доказательств финансирования также говорили Дональд Трамп, руководитель Пентагона и глава ВС США.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Об отсутствии доказательств также говорили глава Пентагона и глава ВС США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".