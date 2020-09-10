Бывшего главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за слов о заговоре

Находящегося за границей Украины бывшего руководителя офиса президента Незалежной Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Причиной вызова стало его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где экс-чиновник рассказал о возможных заговорах в украинских верхах.

— В интервью Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договорённостей с российскими должностными лицами по вопросам относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договорённостей, которые не предусмотрены законами, нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, — сказано в сообщении ГБР.

Как уточнили в ведомстве, следователи хотят уточнить озвученную информацию, чтобы оценить возможность возбуждения уголовного дела. Сам же Андрей Богдан в таком случае будет иметь статус свидетеля.