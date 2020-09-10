В Бейруте спустя шесть часов потушили мощный пожар в порту

Крупный пожар в морском порту Бейрута удалось потушить спустя шесть часов борьбы с огнём. Возгорание могло произойти во время ремонтных работ с применением болгарки, заявил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар.

— Причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару, — сказал он в эфире ливанского телеканала LBC.

Над местом происшествия продолжают летать военные вертолёты. Министр добавил, что расследование обстоятельств пожара начнётся сразу после окончания работ пожарных.