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Учёные обнаружили, что коронавирус мог попасть в США задолго до эпидемии

Это не первый случай, когда появляются такие подозрения.

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Фото © Pixabay

Медики из Лос-Анджелеса изучили истории болезней пациентов местных больниц и пришли к неожиданному выводу о коронавирусе, сообщает Medical Internet Research.

Оказалось, что первые случаи заболевания CoViD-19 могли произойти в Калифорнии ещё в конце декабря прошлого года, когда о коронавирусе в США ещё и не слышали.

Мы включили в наш анализ и результаты амбулаторных обследований пациентов в больницах, куда потенциальные больные обращаются сразу после того, как у них появляются первые симптомы инфекции, — говорится в отчёте медиков.

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Доказательств возможности повторного инфицирования пока нет.

Однако же среди эпидемиологов пока нет общего мнения о месте появления вируса. Одни предполагают, что болезнь появилась незадолго до первых вспышек коронавирусной инфекции в китайской Ухани в декабре 2019 года. Другие говорят, что вирус циркулировал среди животных и людей за несколько месяцев до этого.

Ранее главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, стоит ли ждать второй волны эпидемии коронавируса и повторного карантина.

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