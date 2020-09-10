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Названы регионы, где население начнут подключать к газу бесплатно

Программа будет запущена в соответствии с поручением президента России.

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Фото © ТАСС / PIXSELL / Igor Kralj

Минэнерго ведёт работу над новой концепцией газификации, благодаря которой жителям больше не нужно будет платить за доведение газовых труб к их домам. Как отметили в пресс-службе министерства, первыми регионами, которые опробуют нововведение, могут стать Московская, Курганская, Тюменская и Челябинская области.

Проведение социальной газификации будет связано в том числе с готовностью регионов и газораспределительных организаций работать согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива, — добавили в пресс-службе.

Суд отправил замглавы Минэнерго в СИЗО на два месяца

Ранее его обвинили в хищении более 600 миллионов рублей.

Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, органам исполнительной власти субъектов РФ и "Газпрому" обеспечить завершение газификации, которая пройдёт в два этапа, — к 2024 и 2030 годам.

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