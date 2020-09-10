Названы регионы, где население начнут подключать к газу бесплатно

Минэнерго ведёт работу над новой концепцией газификации, благодаря которой жителям больше не нужно будет платить за доведение газовых труб к их домам. Как отметили в пресс-службе министерства, первыми регионами, которые опробуют нововведение, могут стать Московская, Курганская, Тюменская и Челябинская области.

— Проведение социальной газификации будет связано в том числе с готовностью регионов и газораспределительных организаций работать согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива, — добавили в пресс-службе.