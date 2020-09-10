В Минздраве допустили, что вакцинация от коронавируса может стать дополнением к загранпаспорту

Документ о прохождении вакцинации от коронавируса могут сделать обязательным дополнением к загранпаспорту и одним из условий для получения визы. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

— Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, — сказал на брифинге Глаголев.