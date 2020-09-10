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В Минздраве допустили, что вакцинация от коронавируса может стать дополнением к загранпаспорту

По всему миру этот вирус выявили уже у 27 миллионов человек, и их количество продолжает расти.

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Фото © Бобылев Сергей / ТАСС

Документ о прохождении вакцинации от коронавируса могут сделать обязательным дополнением к загранпаспорту и одним из условий для получения визы. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, — сказал на брифинге Глаголев.

Вирусолог рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к коронавирусу

Доказательств возможности повторного инфицирования пока нет.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что городские власти не планируют вводить повторные ограничения из-за коронавируса.

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