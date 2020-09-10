Суд продлил арест четырёх врачей — фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами

"Следователь ошибся, нелегального рынка не может быть". Фигуранты дела о торговле детьми убеждают Лайф, что всё было законно Скандальное дело о торговле детьми набирает обороты. Суд в Москве арестовал уже восемь человек: это известные врачи и владельцы центров суррогатного материнства, в том числе Владислав Мельников, который якобы подбирал "инкубатор" для четы Пугачевой и Галкина. Партнёра Мельникова Свитнева следствие считает возможным организатором всей цепочки по продаже детей и собирается объявить его в розыск. В разговоре с Лайфом он отвергает все обвинения.