Суд продлил арест четырёх врачей — фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами

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Басманный суд Москвы продлил арест четырём врачам, которые проходят подозреваемыми по делу о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве. Гендиректор частной клиники Владислав Мельников, уролог Артур Ашитков и гинекологи Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти пробудут под стражей как минимум до 14 декабря.
— В удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения Мельникову, Ашиткову, Ивановой и Панаиоти на домашний арест отказано, — сообщила пресс-служба суда.
"Следователь ошибся, нелегального рынка не может быть". Фигуранты дела о торговле детьми убеждают Лайф, что всё было законноСкандальное дело о торговле детьми набирает обороты. Суд в Москве арестовал уже восемь человек: это известные врачи и владельцы центров суррогатного материнства, в том числе Владислав Мельников, который якобы подбирал "инкубатор" для четы Пугачевой и Галкина. Партнёра Мельникова Свитнева следствие считает возможным организатором всей цепочки по продаже детей и собирается объявить его в розыск. В разговоре с Лайфом он отвергает все обвинения.
Напомним, 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек.