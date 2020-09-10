Центробанк раскрыл несколько сценариев развития экономики на ближайшие годы

Центробанк РФ подготовил несколько прогнозов развития экономики на ближайшие три года, в том числе и тот, при котором мир охватит вторая волна коронавируса, которая будет усугубляться геополитической напряжённостью и другими негативными факторами. Об этом сообщает ТАСС.

Первый сценарий — базовый. Согласно ему российская экономика продолжит медленный рост на фоне снижающейся заболеваемости CoViD-19, покупательская способность будет расти, а нефть достигнет отметки в 50 долларов за баррель к концу 2022 года.

Согласно второму прогнозу, последствия пандемии окажут несколько большее влияние на мировую экономику, в связи с чем её рост будет более слабым. В 2021 году цена на нефть составит 35 долларов за баррель, а к концу 2023 года вырастет лишь до 42–43 долларов за баррель при условии соблюдения участниками сделки ОПЕК+ всех договорённостей.

В третьем сценарии — дезинфляционном — разрабатываемые вакцины окажутся не столь эффективны против коронавируса, как ожидалось, вследствие чего ряд ограничений останется на долгое время. Так, в 2021 году цена на нефть составит 35 долларов за баррель, а отметку в 50 долларов пройдёт лишь после 2023 года. Российская экономика будет восстанавливаться слабо, а потребительская активность останется на низком уровне из-за боязни населения новых ограничений и, как следствие, склонности к сбережениям.

Наихудший сценарий, он же рисковый, подразумевает влияние иных факторов, помимо новой пандемии коронавируса. Так, в мире будет наблюдаться усиление торговых противоречий и геополитической напряжённости, а цены на нефть упадут до 25 долларов за баррель и будут восстанавливаться крайне медленно. При таком сценарии принятых мер стимулирования экономики может оказаться недостаточно, а дополнительные меры бюджетного стимулирования реализовать будет невозможно.