Трамп объявил о сокращении американского военного контингента в Афганистане и Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских солдат в Афганистане и Ираке.

— В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырёх тысяч за очень короткое время, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.

Трамп добавил, что в Ираке в скором времени останется только две тысячи солдат армии США.

Кроме того, американский лидер затронул тему Сирии, однако не сообщил, будут ли выводиться войска из этой страны.

— Мы в значительной степени вышли из Сирии, — дважды сказал он.