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Трамп объявил о сокращении американского военного контингента в Афганистане и Ираке

Также он дважды повторил фразу о значительном выводе войск из Сирии.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских солдат в Афганистане и Ираке.

В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырёх тысяч за очень короткое время, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.

Трамп добавил, что в Ираке в скором времени останется только две тысячи солдат армии США.

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Сам политик получил лёгкие травмы.

Кроме того, американский лидер затронул тему Сирии, однако не сообщил, будут ли выводиться войска из этой страны.

Мы в значительной степени вышли из Сирии, — дважды сказал он.

Ранее СМИ сообщили о подрыве в Ираке грузовиков, перевозивших военную технику США.

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