Трамп объявил о сокращении американского военного контингента в Афганистане и Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских солдат в Афганистане и Ираке.
— В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырёх тысяч за очень короткое время, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.
Трамп добавил, что в Ираке в скором времени останется только две тысячи солдат армии США.
На вице-президента Афганистана совершено покушение, в результате атаки есть жертвыСам политик получил лёгкие травмы.
Кроме того, американский лидер затронул тему Сирии, однако не сообщил, будут ли выводиться войска из этой страны.
— Мы в значительной степени вышли из Сирии, — дважды сказал он.
Ранее СМИ сообщили о подрыве в Ираке грузовиков, перевозивших военную технику США.