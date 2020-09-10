Слуцкий — о резолюции Сейма Литвы: Они присвоили себе право говорить от имени белорусского народа

Депутат назвал действия Вильнюса прямым вмешательством в суверенитет Белоруссии.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Сейм Литвы присвоил себе право говорить от лица белорусского народа, издав резолюцию с призывом дать оценку соглашениям Москвы и Минска.

В четверг литовские парламентарии во второй раз обратились к международному сообществу, призвав ввести санкции против Москвы и Минска, если их договорённости будут "ограничивать суверенитет" Белоруссии вопреки воле граждан. Первый документ сейм принял 18 августа, в нём декларировались непризнание выборов в республике и необходимость направить в страну посредническую миссию Евросоюза.

— Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал, — подчеркнул Слуцкий в беседе с журналистами.

Депутат добавил, что подобные резолюции являются прямым вмешательством в суверенитет республики, и отметил, что такие заявления извне не стабилизируют, а, напротив, подогревают политическую ситуацию.

Также парламентарий призвал дать возможность белорусам разобраться со своими внутренними делами самостоятельно, без иностранного вмешательства.