Слуцкий — о резолюции Сейма Литвы: Они присвоили себе право говорить от имени белорусского народа
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Депутат назвал действия Вильнюса прямым вмешательством в суверенитет Белоруссии.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Сейм Литвы присвоил себе право говорить от лица белорусского народа, издав резолюцию с призывом дать оценку соглашениям Москвы и Минска.
В четверг литовские парламентарии во второй раз обратились к международному сообществу, призвав ввести санкции против Москвы и Минска, если их договорённости будут "ограничивать суверенитет" Белоруссии вопреки воле граждан. Первый документ сейм принял 18 августа, в нём декларировались непризнание выборов в республике и необходимость направить в страну посредническую миссию Евросоюза.
— Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал, — подчеркнул Слуцкий в беседе с журналистами.
Депутат добавил, что подобные резолюции являются прямым вмешательством в суверенитет республики, и отметил, что такие заявления извне не стабилизируют, а, напротив, подогревают политическую ситуацию.
Также парламентарий призвал дать возможность белорусам разобраться со своими внутренними делами самостоятельно, без иностранного вмешательства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ввести санкции против Литвы.