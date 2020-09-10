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В США на год продлили режим ЧП, введённый после терактов 11 сентября

19 лет назад в результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Vanessa Carvalho / ZUMA Wire

Президент США продлил на год режим чрезвычайного положения, введённый из-за терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, — говорится в сообщении.

По словам Трампа, полномочия, которые Вооружённые силы США получили после введения режима ЧП, играют критически важную роль для выполнения задач по противодействию терроризму.

Трамп назвал протесты в США "внутренним терроризмом"

Он также отметил, что не наблюдает "системного" расизма к темнокожим в рядах полиции.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Кроме того, ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

Ранее сообщалось, что исполнителя теракта в стамбульском ночном клубе приговорили к 40 пожизненным срокам.

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