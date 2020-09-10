Netflix прокомментировал слухи о возобновлении актёрской карьеры Меган Маркл

Бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл передумала продолжать свою актёрскую карьеру. Об этом заявил генеральный директор стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс.
Он рассказал изданию ET Canada, что Меган всё же не уйдёт далеко от съёмочной площадки. Не так давно она и её муж, принц Гарри, заключили с Netflix многолетний контракт на производство контента. Супруги станут продюсерами.
Принц Чарльз отказался давать деньги принцу Гарри и Меган МарклПо предварительным данным, ранее молодые члены королевской семьи платили самостоятельно лишь за услуги охраны.
— Они хорошо знают, о чём стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве, — отметил Хастингс.
Напомним, в конце марта вступил в силу отказ пары от всех титулов, после чего Гарри и Меган переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Как сообщал Лайф, Меган Маркл и принц Гарри решили начать бизнес в киноиндустрии и основали продюсерскую компанию.
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