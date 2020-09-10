Netflix прокомментировал слухи о возобновлении актёрской карьеры Меган Маркл

Бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл передумала продолжать свою актёрскую карьеру. Об этом заявил генеральный директор стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс.

Он рассказал изданию ET Canada, что Меган всё же не уйдёт далеко от съёмочной площадки. Не так давно она и её муж, принц Гарри, заключили с Netflix многолетний контракт на производство контента. Супруги станут продюсерами.

— Они хорошо знают, о чём стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве, — отметил Хастингс.