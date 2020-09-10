"Провокация". Общественник резко ответил на оскорбления Милова в адрес Рошаля

Блогер Владимир Милов, являющийся соратником Алексея Навального, в прямом эфире Youtube-канала назвал главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля преступником и старой образиной. Кроме того, в соцсетях Милов сравнил врача с "доктором Менгеле", который ставил эксперименты над пленными нацистских концлагерей. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов в беседе с Лайфом назвал выходку блогера провокацией и призвал правоохранительные органы дать правовую оценку его словам.

— Если это была провокация, то она удалась. На мой взгляд, сравнивать любого человека с нацистом, который проводил опыты на людях, — это уже по умолчанию провокация и оскорбление. А когда кто-то осмысленно сравнивает человека, который спас тысячи детских жизней, с этим нацистским преступником, то это правоохранительные органы должны давать оценку таким сравнениям, — сказал Холодов.

Председатель ОНК добавил, что считает Рошаля героем, напомнив, что в 2004 году врач вёл переговоры с террористами и предлагал себя в обмен на детей, которые находились в заложниках. Холодов также упомянул его профессиональную деятельность и заявил, что сравнивать Рошаля с преступником, который лишал людей жизни, — подло.

Поскольку блогер оскорбил Леонида Рошаля в прямом эфире популярного Youtube-канала, его администрации может грозить наказание как юридическому лицу. В соответствии с КоАП оскорбление в ходе публичного выступления влечёт за собой штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Рошаль ответил на письмо жены Алексея Навального Юлии, выразив мнение, что послание писала не она. Ранее после того, как союз "Национальная медицинская палата" во главе с Рошалем предложил создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным, супруга блогера заявила, что врач не должен иметь никакого отношения к лечению её мужа.