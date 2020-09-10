Злобный бездомный прокрался домой к Эминему и хотел его убить

Незваные гости радуют крайне редко. Весь эффект от появления таких субъектов прочувствовал на себе Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, когда дома обнаружил агрессивного бездомного. Сам артист об этом случае особо не распространялся. Журналисты узнали о произошедшем только после недавнего предварительного слушания.

Как пишет Detroit Free Press, артист подвергся нападению злоумышленника ночью. Эминем проснулся и увидел стоящего перед ним мужчину, который угрожал убить музыканта.

Впрочем, всё закончилось хорошо. Агрессивный гость не взял с собой оружия, и артист смог выдворить его из дома, передав в заботливые руки охранников. Мужчину теперь обвиняют в незаконном проникновении в жилище и порче имущества, ведь в дом он попал через разбитое окно.

Однако, чем для нападавшего обернутся судебные тяжбы, пока не известно. Мужчина не смог выплатить за себя залог в 50 тысяч долларов. Есть предположения, что он и вовсе живёт на улице. Его адвокат утверждает, что у подзащитного могут быть психические проблемы.