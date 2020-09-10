Трамп продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие указа, предусматривающего введение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в стране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
— Я продлеваю на год режим ЧП в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в США, — говорится в сообщении.
В указе отмечается, что, несмотря на отсутствие прямых доказательств иностранного влияния на избирательный процесс в США, такие попытки "исторически" предпринимались для использования в своих целях "свободной и открытой" американской политической системы. Согласно документу, существование угрозы вмешательства в выборы "означает наличие необычной и чрезвычайной угрозы нацбезопасности и внешней политике США".
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