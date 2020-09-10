США ввели санкции против троих россиян из-за "вмешательства в выборы"

США дополнили санкционный список именами троих граждан России и одного украинца. Как сообщает американский Минфин, новые ограничения введены в связи с так называемым вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

В чёрный список по подозрению в причастности к киберпреступлениям включены граждане РФ Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артём Михайлович, а также внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.