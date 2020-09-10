США ввели санкции против троих россиян из-за "вмешательства в выборы"

США дополнили санкционный список именами троих граждан России и одного украинца. Как сообщает американский Минфин, новые ограничения введены в связи с так называемым вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
В чёрный список по подозрению в причастности к киберпреступлениям включены граждане РФ Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артём Михайлович, а также внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.
США оштрафовали дочернюю компанию немецкого банка за нарушение антироссийских санкций по КрымуОбщая сумма взысканий превышает 583 тысячи долларов.
Напомним, 19 мая Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Порошенко с Байденом и Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. Речь идёт о перестановках в руководстве страны в обмен на финансовую помощь США, в частности об увольнении генпрокурора Виктора Шокина. Генпрокуратура Украины возбудила против экс-президента дело о госизмене.