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США ввели санкции против троих россиян из-за "вмешательства в выборы"

В чёрный список попал и украинский депутат, опубликовавший записи переговоров Байдена и Керри с Порошенко.

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Фото © Shutterstock

США дополнили санкционный список именами троих граждан России и одного украинца. Как сообщает американский Минфин, новые ограничения введены в связи с так называемым вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

В чёрный список по подозрению в причастности к киберпреступлениям включены граждане РФ Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артём Михайлович, а также внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

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Общая сумма взысканий превышает 583 тысячи долларов.

Напомним, 19 мая Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Порошенко с Байденом и Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. Речь идёт о перестановках в руководстве страны в обмен на финансовую помощь США, в частности об увольнении генпрокурора Виктора Шокина. Генпрокуратура Украины возбудила против экс-президента дело о госизмене.

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