Евросовет продлил санкции против российских компаний и граждан

Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза.

— Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года, — говорится в заявлении.