Евросовет продлил санкции против российских компаний и граждан

Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза.
— Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года, — говорится в заявлении.
Вводить некуда. США грозят Минску новыми санкциями — что ещё осталось запретить белорусамСерьёзные санкции США грозят Минску лишь в случае реальной интеграции с Россией. Пока же это только разговоры, полагают эксперты.
Ранее Лайф сообщал, что Кипр заблокировал санкции Евросоюза по отношению к Белоруссии, потребовав ввести аналогичные меры в отношении Турции. Новыми санкциями республике угрожают США. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, меры могут быть приняты в связи с недавним задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой.