Звезду сериала "Универ" оштрафовали за езду по встречке

Актёра из сериала "Универ" Арарата Кещяна оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Звезде грозило лишение водительских прав, но суд принял во внимание отсутствие аналогичных нарушений, сообщили в пресс-службе Головинского районного суда Москвы.
В июне инспекторы ДПС остановили Infiniti Кещяна на Ленинградском шоссе на встречной полосе. Правоохранители составили протокол на нарушителя, но актёр категорически не согласился с написанным в документе. Приговор он тоже считает несправедливым и настаивает, что ничего не нарушал.
Блогер Гасанов вернулся за руль и опять встретил "недопонимание" ГИБДД — видеоКолонну из люксовых машин полиция остановила на Кутузовском проспекте.
Ранее полицейские оштрафовали водителя, который устроил розничную торговлю арбузами из багажника автомобиля Lamborghini Aventador.