Эксперты ЭИСИ назвали главные плюсы многодневного голосования

В Москве прошёл круглый стол на тему "Выборы для избирателей. К прямой демократии XXI века", в ходе которого представители Экспертного института социальных исследований обсудили, как меняются выборы в России и какой подход к избирательной системе более предпочтителен среди россиян. Участники отметили, что в последние годы избиратели стали больше обращать внимание на удобство голосования, поэтому практика многодневного волеизъявления будет особо актуальна в нашей стране.
— Чем больше она будет распространяться, тем лучше, тем более легитимными и более демократическими будут выборы. В первую очередь потому, что количество людей, участвующих в голосовании, очевидно, будет больше, — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По его словам, любые изменения в избирательной системе, позволяющие россиянам исполнить политическую волю, необходимы и имеют исключительно положительное влияние. Чеснаков заявил, что критикующие не учитывают желание самих избирателей голосовать, когда им удобно.
"Оптимальный вариант". Лидер Партии прямой демократии назвал главные плюсы многодневного голосованияЛюди могут для себя выбрать комфортную дату волеизъявления.
— Многодневное голосование по душе самим избирателям. Оно появилось не на пустом месте, а опираясь на серьёзную международную практику. Возникает вопрос: почему мы должны лишать избирателей такой комфортной возможности? — подчеркнул член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод.
Напомним, голосование в многодневном формате стартует в России уже завтра. Оно продлится три дня и завершится 13 сентября в Единый день выборов. Накануне в Центральной избирательной комиссии заявили о полной готовности избирательной системы к многодневному голосованию.