Эксперты ЭИСИ назвали главные плюсы многодневного голосования

В Москве прошёл круглый стол на тему "Выборы для избирателей. К прямой демократии XXI века", в ходе которого представители Экспертного института социальных исследований обсудили, как меняются выборы в России и какой подход к избирательной системе более предпочтителен среди россиян. Участники отметили, что в последние годы избиратели стали больше обращать внимание на удобство голосования, поэтому практика многодневного волеизъявления будет особо актуальна в нашей стране.

— Чем больше она будет распространяться, тем лучше, тем более легитимными и более демократическими будут выборы. В первую очередь потому, что количество людей, участвующих в голосовании, очевидно, будет больше, — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, любые изменения в избирательной системе, позволяющие россиянам исполнить политическую волю, необходимы и имеют исключительно положительное влияние. Чеснаков заявил, что критикующие не учитывают желание самих избирателей голосовать, когда им удобно.

— Многодневное голосование по душе самим избирателям. Оно появилось не на пустом месте, а опираясь на серьёзную международную практику. Возникает вопрос: почему мы должны лишать избирателей такой комфортной возможности? — подчеркнул член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод.