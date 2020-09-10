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Звезда "Игры престолов" скончалась в возрасте 82 лет

Об этом сообщили родственники актрисы, попросив их не беспокоить.

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Фото © Twitter / Total Film

Британская актриса Дайана Ригг особенно полюбилась российским зрителям в ролях Трейси ли Винченцо — единственной девушки Джеймса Бонда, которой удалось выскочить за него замуж. А также по колоритному образу Оленны Тирелл из "Игры престолов". С 1957 года артистка сияла на театральных подмостках и на большом экране, но, к сожалению, всему приходит конец, пишет BBC News.

Фото © Twitter / Total Film

Она умерла тихо этим утром. Дома, в кругу семьи, которая попросила не тревожить в и без того сложное время

Агент Дайаны Ригг

Фото © Twitter / Total Film

Так знаменитой актрисы не стало в возрасте 82 лет. За свою карьеру ей удалось добиться небывалых высот, получив две награды BAFTA, одну "Эмми" и одну "Тони". Дайану также приняли в орден Британской империи, присвоив звание дамы-командора.

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