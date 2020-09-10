Звезда "Игры престолов" скончалась в возрасте 82 лет

Британская актриса Дайана Ригг особенно полюбилась российским зрителям в ролях Трейси ли Винченцо — единственной девушки Джеймса Бонда, которой удалось выскочить за него замуж. А также по колоритному образу Оленны Тирелл из "Игры престолов". С 1957 года артистка сияла на театральных подмостках и на большом экране, но, к сожалению, всему приходит конец, пишет BBC News.
Она умерла тихо этим утром. Дома, в кругу семьи, которая попросила не тревожить в и без того сложное время
Агент Дайаны Ригг
Так знаменитой актрисы не стало в возрасте 82 лет. За свою карьеру ей удалось добиться небывалых высот, получив две награды BAFTA, одну "Эмми" и одну "Тони". Дайану также приняли в орден Британской империи, присвоив звание дамы-командора.