Звезда "Игры престолов" скончалась в возрасте 82 лет

Британская актриса Дайана Ригг особенно полюбилась российским зрителям в ролях Трейси ли Винченцо — единственной девушки Джеймса Бонда, которой удалось выскочить за него замуж. А также по колоритному образу Оленны Тирелл из "Игры престолов". С 1957 года артистка сияла на театральных подмостках и на большом экране, но, к сожалению, всему приходит конец, пишет BBC News.