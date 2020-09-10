"Мы с ней выросли вместе". Житель Южно-Сахалинска рассказал, зачем завёл Instagram-аккаунт для лужи

— Он [губернатор] у нас иногда ходит по улице просто пешком и идёт к себе в Дом правительства. Я стою на остановке, жду автобус с сыном, и буквально неделю назад я попросил минутку его драгоценного внимания и рассказал про нашу лужу. Он замечательную идею мне подал, что есть официальный канал в "Инстаграме" у губернатора, вот можем туда обратиться — и вам обязательно помогут. А я решил, что, зачем делать простое обращение от одного человека, если можно обратиться от всей лужи. Так создал аккаунт. 21-й век всё-таки, даже у губернаторов есть инстаграмы, почему у лужи не может быть? — говорит собеседник Лайфа.