"Мы с ней выросли вместе". Житель Южно-Сахалинска рассказал, зачем завёл Instagram-аккаунт для лужи

Видео предоставлено Лайфу
Идея создать аккаунт в Instagram для гигантской лужи у жителя Южно-Сахалинска появилась после беседы с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Николай рассказал Лайфу, что часто видит главу региона по утрам и однажды решился с ним поговорить о наболевшей проблеме.
Гигантская лужа из Южно-Сахалинска обзавелась аккаунтом в InstagramМокрая достопримечательность хвастается фолловерам, что чиновникам не удалось её победить за 25 лет.
— Он [губернатор] у нас иногда ходит по улице просто пешком и идёт к себе в Дом правительства. Я стою на остановке, жду автобус с сыном, и буквально неделю назад я попросил минутку его драгоценного внимания и рассказал про нашу лужу. Он замечательную идею мне подал, что есть официальный канал в "Инстаграме" у губернатора, вот можем туда обратиться — и вам обязательно помогут. А я решил, что, зачем делать простое обращение от одного человека, если можно обратиться от всей лужи. Так создал аккаунт. 21-й век всё-таки, даже у губернаторов есть инстаграмы, почему у лужи не может быть? — говорит собеседник Лайфа.
По словам Николая, он практически вырос вместе с этой лужей. В последний раз ремонт в их дворе проводился ещё во времена СССР — в 1986–1987 годы. Спустя около десяти лет и "зародилась" эта лужа. Она незаметно расширялась и постепенно превратилась в главную головную боль жильцов. Николай шутит, что лужу за это время все полюбили как родную и теперь начали холить и лелеять.
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