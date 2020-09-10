Служебная собака в Калининграде нашла подозреваемого в изнасиловании ребёнка

Немецкая овчарка по кличке Интокс помогла найти подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Калининграде. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

— Когда девушка возвращалась домой, в безлюдном месте на неё напал незнакомый мужчина, нанёс несколько ударов, сдавил шею руками, после чего, подавив волю потерпевшей к сопротивлению, изнасиловал девочку, — рассказали в ведомстве.

Девушка-подросток рассказала обо всём родителям. На место преступления выехали сотрудники уголовного розыска, участковые, патрульные, кинологи.

Овчарка Интокс нашла в зарослях мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за такое же преступление и освободившийся из тюрьмы около полугода назад. Девочка опознала его.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.