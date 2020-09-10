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Власти Украины обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

По мнению представителя Киева в Минске, сближение двух стран уже началось.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Украина обеспокоена интеграцией белорусского государства с Россией, тем более что пока не понятно, как далеко это может зайти. Такое заявление в интервью журналистам портала "Громадське" сделал украинский посол в Минске Игорь Кизим.

Сближение началось, и я думаю, в ближайшее время будет визит Лукашенко в Москву. Думаю, там будут вопросы в том числе об интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чём тут ещё говорить? — сказал дипломат.

По словам Игоря Кизима, раньше украинские власти проявляли спокойствие по этому вопросу благодаря гарантиям Минска, но на фоне политического кризиса в Белоруссии появились опасения за стабильность на украинско-белорусской границе.

Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Беларуси, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Беларуси и России — это вызывает вопросы, — добавил дипломат.

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По словам Дмитрия Пескова, такого вопроса нет в планах обсуждений во время предстоящей встречи лидеров двух стран.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Песков рассказал, что визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам глава Белоруссии говорил о том, что на встрече с Владимиром Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.

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