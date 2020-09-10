"Свободный и такой лёгкий". Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус

Телеведущая и супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о состоянии резидента Comedy Club Гарика Харламова после его развода с Кристиной Асмус.

Асмус выложила горячее фото, ради которого развелась с Харламовым Во всяком случае, так уверяет она сама.

— На дне рождения он у меня был свободный и такой лёгкий. То, что Харламов не страдает, это было сильно видно, — отметила Утяшева в интервью, опубликованном на ютуб-канале Надежды Стрелец.