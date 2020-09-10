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"Свободный и такой лёгкий". Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус

Жена Павла Воли считает шоумена завидным женихом.

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Фото © Instagram/ Гарик Харламов

Телеведущая и супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о состоянии резидента Comedy Club Гарика Харламова после его развода с Кристиной Асмус.

Асмус выложила горячее фото, ради которого развелась с Харламовым

Во всяком случае, так уверяет она сама.

На дне рождения он у меня был свободный и такой лёгкий. То, что Харламов не страдает, это было сильно видно, отметила Утяшева в интервью, опубликованном на ютуб-канале Надежды Стрелец.

Утяшева не стала комментировать личную жизнь экс-супругов после развода, его причины и их дальнейшие планы, но добавила, что Гарик — "самый завидный жених".

Ранее Лайф сообщал, что Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова.

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