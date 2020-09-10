В США предъявили россиянину обвинения в кибермошенничестве

США предъявили россиянину обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества, об этом сообщило американское Министерство Юстиции.

— Сегодня была подана уголовная жалоба на гражданина России по обвинению его в предполагаемой роли в заговоре с целью использования украденных личных данных реальных граждан США для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно утверждениям в уголовном иске, 27-летний Артём Лифшиц из Санкт-Петербурга является сотрудником проекта "Лахта", который, по заявлению Минюста США, якобы участвует во вмешательствах в политику и выборы. Фигурант якобы вступил в сговор с другими участниками с целью получения средств идентификации реальных американцев. Затем якобы злоумышленники использовали эти данные для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах на имена жертв.

Согласно жалобе, обвиняемый имел цель дальнейшего усиления российского влияния за рубежом и обогащения себя и других. Судебное преследование по делу ведётся при содействии Отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности, а также ФБР. Лифшиц и ещё трое россиян также были включены в санкционные списки США.