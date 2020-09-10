"Бедный Даня вообще ничего не знал". Козловский извинился перед зрительницей, получившей травму на спектакле

Актёр Данила Козловский извинился перед зрительницей, которая пострадала в декабре 2019 года во время спектакля "Гамлет", он подарил ей цветы и пригласил на съёмочную площадку. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал худрук Малого драматического театра Лев Додин.

— Бедный Даня вообще ничего не знал про это, потому что после спектакля выехал в Москву, а оттуда — в другую страну. И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль, — отметил Додин.

Пострадавшая Елизавета Видус, в которую отлетела часть металлической флейты, накануне подала иск в суд. Однако, по словам режиссёра, извинения Козловского она приняла "с благодарностью".

Додин добавил, что театр оказал женщине необходимую медицинскую помощь и неоднократно принёс извинения после инцидента. Кроме того, художественный руководитель подчеркнул, что потерпевшая имеет право на компенсацию "по европейским меркам".