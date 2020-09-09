"Колоссальные страдания". Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы

Суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать иск к Академическому малому драматическому театру — театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью, который получила зрительница во время спектакля с участием Данилы Козловского, сообщает "Интерфакс".
В объединённой пресс-службе судов города изданию рассказали, что Козловский вызван на следующее заседание в качестве третьего лица.
Сам инцидент произошёл в декабре 2019 года во время спектакля "Гамлет". Козловский был тогда в главной роли и травмировал одну из зрительниц флейтой. Часть инструмента (длиной примерно 50 сантиметров) отлетела в зрительный зал и попала в некую Елизавету Видус.
В Сети сообщили об уходе Данилы Козловского из семьи ради актрисы Оксаны АкиньшинойПо данным одного из телеграм-каналов, роман у артистов длится уже полгода.
В результате медики диагностировали у неё ушибленную рану мягких тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму, сделали операцию и провели лечение на 12,2 тыс. рублей.
— Видус были причинены лёгкий вред здоровью и колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы, — пишет издание со ссылкой на материалы суда.
Теперь женщина просит суд взыскать с театра 12,2 тысячи рублей, заплаченные за билет на спектакль восемь тысяч рублей, ещё восемь тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, не полученную в период больничного зарплату в размере 38 тысяч 273 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы.
Этой весной Козловский впервые стал отцом. Фото с новорождённым поделилась его возлюбленная Ольга Зуева. Они познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию.