"Колоссальные страдания". Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы

Суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать иск к Академическому малому драматическому театру — театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью, который получила зрительница во время спектакля с участием Данилы Козловского, сообщает "Интерфакс".

В объединённой пресс-службе судов города изданию рассказали, что Козловский вызван на следующее заседание в качестве третьего лица.

Сам инцидент произошёл в декабре 2019 года во время спектакля "Гамлет". Козловский был тогда в главной роли и травмировал одну из зрительниц флейтой. Часть инструмента (длиной примерно 50 сантиметров) отлетела в зрительный зал и попала в некую Елизавету Видус.

В результате медики диагностировали у неё ушибленную рану мягких тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму, сделали операцию и провели лечение на 12,2 тыс. рублей.

— Видус были причинены лёгкий вред здоровью и колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы, — пишет издание со ссылкой на материалы суда.

Теперь женщина просит суд взыскать с театра 12,2 тысячи рублей, заплаченные за билет на спектакль восемь тысяч рублей, ещё восемь тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, не полученную в период больничного зарплату в размере 38 тысяч 273 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы.